Зеленський: для нас у пріоритеті проекти, орієнтовані на додану вартість і збільшення робочих місць

"Попри COVID-19 в усьому світі, економіки країн повинні розвиватися, і фундаментом для цього є спільні проекти. Для нас у пріоритеті проекти, орієнтовані на додану вартість і збільшення робочих місць. Саме тому інфраструктурні проекти є важливими для України", - написав Зеленський.

Він оприлюднив також світлину з зустрічі, яка, судячи з усього, мала місце в будівлі офісу Президента. На зустрічі, серед інших, були присутні міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова МВС Арсен Аваков, а також посол Франції Етьєн де Понсен та представники французької машинобудівної компанії Alstom.

Як повідомляв УНН, попри складний економічний рік, інвестори готові вкладати кошти в Україну. Про це свідчить щонайменше 5 значних інвестиційних проектів, реалізованих за сприяння самого Президента Володимира Зеленського.