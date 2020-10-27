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Зеленский: для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение рабочих мест

Зеленский: для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение рабочих мест

Киев  •  УНН

 • 20849 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает приоритетными проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение рабочих мест. Об этом он написал на своей странице в Twitter по итогам встречи, передает УНН.

"Несмотря на COVID-19 во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - написал Зеленский.

Он обнародовал также фотографию со встречи, которая, судя по всему, имела место в здании офиса Президента. На встрече, среди прочих, присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава МВД Арсен Аваков, а также посол Франции Этьен де Понсен и представители французской машиностроительной компании Alstom.

Как сообщал УНН, несмотря на сложный экономический год, инвесторы готовы вкладывать средства в Украину. Об этом свидетельствует как минимум 5 крупных инвестиционных проектов, реализуемых при содействии самого Президента Владимира Зеленского.

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