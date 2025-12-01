$42.190.00
30 листопада, 18:02 • 20748 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 26893 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 28401 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 30616 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 31140 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33345 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40848 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32554 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27836 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24269 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росія прагнутиме знищити Україну та приєднати її території, доки режим путіна залишається при владі. Він наголосив, що повернення до мирного життя неможливе, а сильною армією Україна має забезпечити свою безпеку.

Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі

Поки режим російського диктатора володимир путіна, включно з його оточенням залишається при владі, магістральною лінією росії залишатиметься бажання знищити державу Україна, а території примусово приєднати до рф. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, цей стан речей необхідно прийняти, адже "жодні інші ідеї співіснування з нами в тих головах не зʼявляться".

Це все дуже старі люди, які бачать виключно цю мету для себе і налаштовують зі школи російське суспільство ненавидіти українців. Перетворення росії на класичну демократію, чи бодай автократію, здатну співіснувати з демократіями - з цими людьми не є можливим

- написав Коваленко.

Водночас він переконаний, що "нічого критичного в цьому немає, позаяк "у світі є чимало подібних прикладів, коли один народ хоче знищити інший, або ж два народи претендують на одну територію".

З найбанальніших - Ізраїль, знищення якого хочуть всі його сусіди. І нічого. Країни Балтії, знищення яких хоче та сама росія, серби і босняки, Південна Корея, знищення якої хоче кндр, і багато інших, локальних

- розмірковує керівник ЦПД.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

Він вважає, що єдине, що мають розуміти українці у випадку завершення війни зараз, - повернення до життя 2021 чи 2013 року - неможливе більше ніколи.

Але і в цьому немає нічого критичного. Навпаки, життя в ілюзіях гірше за реальність. Основою нашого існування є і завжди буде здатність підтримувати сильну армію. ... Саме Сили оборони України, сучасні, які постійно технологічно розвиваються - наша головна гарантія безпеки. Це треба прийняти і зафіксувати як факт, як неминучість

- переконаний Коваленко.

Він резюмує, що Україні доведеться жити підготовкою до можливого повторення російської агресії, "якими б не були для нас гарантії безпеки від партнерів, бо не схоже, що режим путіна кудись дінеться".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що для перемоги у війні необхідно відмовитися від власних ілюзій та позбавити їх ворога. Він наголосив на важливості швидкого фінансування української оборонної промисловості для виробництва до 20 мільйонів безпілотників наступного року.

The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ізраїль
Збройні сили України
Південна Корея
Україна