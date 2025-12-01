Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі

Поки режим російського диктатора володимир путіна, включно з його оточенням залишається при владі, магістральною лінією росії залишатиметься бажання знищити державу Україна, а території примусово приєднати до рф. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, цей стан речей необхідно прийняти, адже "жодні інші ідеї співіснування з нами в тих головах не зʼявляться".

Це все дуже старі люди, які бачать виключно цю мету для себе і налаштовують зі школи російське суспільство ненавидіти українців. Перетворення росії на класичну демократію, чи бодай автократію, здатну співіснувати з демократіями - з цими людьми не є можливим - написав Коваленко.

Водночас він переконаний, що "нічого критичного в цьому немає, позаяк "у світі є чимало подібних прикладів, коли один народ хоче знищити інший, або ж два народи претендують на одну територію".

З найбанальніших - Ізраїль, знищення якого хочуть всі його сусіди. І нічого. Країни Балтії, знищення яких хоче та сама росія, серби і босняки, Південна Корея, знищення якої хоче кндр, і багато інших, локальних - розмірковує керівник ЦПД.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО

Він вважає, що єдине, що мають розуміти українці у випадку завершення війни зараз, - повернення до життя 2021 чи 2013 року - неможливе більше ніколи.

Але і в цьому немає нічого критичного. Навпаки, життя в ілюзіях гірше за реальність. Основою нашого існування є і завжди буде здатність підтримувати сильну армію. ... Саме Сили оборони України, сучасні, які постійно технологічно розвиваються - наша головна гарантія безпеки. Це треба прийняти і зафіксувати як факт, як неминучість - переконаний Коваленко.

Він резюмує, що Україні доведеться жити підготовкою до можливого повторення російської агресії, "якими б не були для нас гарантії безпеки від партнерів, бо не схоже, що режим путіна кудись дінеться".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що для перемоги у війні необхідно відмовитися від власних ілюзій та позбавити їх ворога. Він наголосив на важливості швидкого фінансування української оборонної промисловості для виробництва до 20 мільйонів безпілотників наступного року.

The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни