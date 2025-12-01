Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти

$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 20734 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 26855 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 28382 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 30599 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 31125 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33334 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40838 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32550 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27834 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24269 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto30 ноября, 16:04 • 10998 просмотра
Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан30 ноября, 17:07 • 5772 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30 ноября, 17:21 • 8708 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики30 ноября, 17:47 • 7482 просмотра
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30 ноября, 19:15 • 5120 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 48410 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 90908 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 73496 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 81574 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 79665 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Гонконг
Государственная граница Украины
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 48410 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 46100 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 62740 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 81882 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 113257 просмотра
Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить ее территории, пока режим Путина остается у власти. Он подчеркнул, что возвращение к мирной жизни невозможно, а сильной армией Украина должна обеспечить свою безопасность.

Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти

Пока режим российского диктатора Владимира Путина, включая его окружение, остается у власти, магистральной линией России будет оставаться желание уничтожить государство Украина, а территории принудительно присоединить к РФ. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это положение вещей необходимо принять, ведь "никакие другие идеи сосуществования с нами в тех головах не появятся".

Это все очень старые люди, которые видят исключительно эту цель для себя и настраивают со школы российское общество ненавидеть украинцев. Превращение России в классическую демократию, или хотя бы автократию, способную сосуществовать с демократиями - с этими людьми невозможно

- написал Коваленко.

В то же время он убежден, что "ничего критического в этом нет, поскольку "в мире есть немало подобных примеров, когда один народ хочет уничтожить другой, или же два народа претендуют на одну территорию".

Из самых банальных - Израиль, уничтожения которого хотят все его соседи. И ничего. Страны Балтии, уничтожения которых хочет та же Россия, сербы и босняки, Южная Корея, уничтожения которой хочет КНДР, и многие другие, локальные

- рассуждает руководитель ЦПД.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО26.11.25, 13:42 • 3015 просмотров

Он считает, что единственное, что должны понимать украинцы в случае завершения войны сейчас, - возвращение к жизни 2021 или 2013 года - невозможно больше никогда.

Но и в этом нет ничего критического. Наоборот, жизнь в иллюзиях хуже реальности. Основой нашего существования является и всегда будет способность поддерживать сильную армию. ... Именно Силы обороны Украины, современные, постоянно технологически развивающиеся - наша главная гарантия безопасности. Это надо принять и зафиксировать как факт, как неизбежность

- убежден Коваленко.

Он резюмирует, что Украине придется жить подготовкой к возможному повторению российской агрессии, "какими бы ни были для нас гарантии безопасности от партнеров, потому что не похоже, что режим Путина куда-то денется".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для победы в войне необходимо отказаться от собственных иллюзий и лишить их врага. Он подчеркнул важность быстрого финансирования украинской оборонной промышленности для производства до 20 миллионов беспилотников в следующем году.

The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне30.11.25, 11:03 • 18901 просмотр

Вадим Хлюдзинский

