Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти

Пока режим российского диктатора Владимира Путина, включая его окружение, остается у власти, магистральной линией России будет оставаться желание уничтожить государство Украина, а территории принудительно присоединить к РФ. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это положение вещей необходимо принять, ведь "никакие другие идеи сосуществования с нами в тех головах не появятся".

Это все очень старые люди, которые видят исключительно эту цель для себя и настраивают со школы российское общество ненавидеть украинцев. Превращение России в классическую демократию, или хотя бы автократию, способную сосуществовать с демократиями - с этими людьми невозможно - написал Коваленко.

В то же время он убежден, что "ничего критического в этом нет, поскольку "в мире есть немало подобных примеров, когда один народ хочет уничтожить другой, или же два народа претендуют на одну территорию".

Из самых банальных - Израиль, уничтожения которого хотят все его соседи. И ничего. Страны Балтии, уничтожения которых хочет та же Россия, сербы и босняки, Южная Корея, уничтожения которой хочет КНДР, и многие другие, локальные - рассуждает руководитель ЦПД.

Он считает, что единственное, что должны понимать украинцы в случае завершения войны сейчас, - возвращение к жизни 2021 или 2013 года - невозможно больше никогда.

Но и в этом нет ничего критического. Наоборот, жизнь в иллюзиях хуже реальности. Основой нашего существования является и всегда будет способность поддерживать сильную армию. ... Именно Силы обороны Украины, современные, постоянно технологически развивающиеся - наша главная гарантия безопасности. Это надо принять и зафиксировать как факт, как неизбежность - убежден Коваленко.

Он резюмирует, что Украине придется жить подготовкой к возможному повторению российской агрессии, "какими бы ни были для нас гарантии безопасности от партнеров, потому что не похоже, что режим Путина куда-то денется".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для победы в войне необходимо отказаться от собственных иллюзий и лишить их врага. Он подчеркнул важность быстрого финансирования украинской оборонной промышленности для производства до 20 миллионов беспилотников в следующем году.

