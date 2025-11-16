"Відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога": Сибіга назвав дві вирішальні цілі на поточному етапі війни

На цьому етапі війни вирішальними є дві цілі: по-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ілюзій ворога. Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, російський диктатор володимир путін повинен буде зупинити цю війну, коли він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином врешті-решт перемогти на полі бою, а ціна продовження війни для нього та його режиму перевищить ціну її зупинення.

У сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити росію припинити цю війну. Нам потрібен перехід від "так довго, скільки буде потрібно" до "так потужно, скільки це буде можливо". Сучасна гонка озброєнь - це не ядерна зброя, а мільйони дешевих безпілотників. Ті, хто зможе швидше збільшити виробництво, забезпечать мир - підкреслив глава МЗС.

Він зазначив, що це вимагає швидкого та достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі.

"Ми можемо виробляти до 20 мільйонів безпілотників наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування. Ми ведемо гонку з часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету та переваги, щоб змусити путіна зупинити війну", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

Цього тижня глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марком Рубіо на засіданні G7 у Канаді. Вони обговорили ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

