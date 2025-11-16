$42.060.00
Эксклюзивы
"Отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага": Сибига назвал две решающие цели на текущем этапе войны

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для победы в войне необходимо отказаться от собственных иллюзий и лишить их врага. Он подчеркнул важность быстрого финансирования украинской оборонной промышленности для производства до 20 миллионов беспилотников в следующем году.

"Отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага": Сибига назвал две решающие цели на текущем этапе войны

На этом этапе войны решающими являются две цели: во-первых, отказаться от собственных иллюзий. Во-вторых, лишить иллюзий врага. Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

По его словам, российский диктатор владимир путин должен будет остановить эту войну, когда у него не будет иллюзий, что он сможет каким-то образом в конце концов победить на поле боя, а цена продолжения войны для него и его режима превысит цену ее остановки.

В совокупности международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить россию прекратить эту войну. Нам нужен переход от "так долго, сколько потребуется" к "так мощно, сколько это будет возможно". Современная гонка вооружений - это не ядерное оружие, а миллионы дешевых беспилотников. Те, кто сможет быстрее увеличить производство, обеспечат мир

- подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что это требует быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности Украины, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире.

"Мы можем производить до 20 миллионов беспилотников в следующем году, если получим достаточно финансирования. Мы ведем гонку со временем. Как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить путина остановить войну", - резюмировал Сибига.

Напомним

На этой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио на заседании G7 в Канаде. Они обсудили ситуацию на поле боя, мирные инициативы и укрепление обороны и энергетической устойчивости Украины.

Сибига: украинская дипломатия успешно блокирует попытки россии восстановить международное влияние

