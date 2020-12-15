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Конституційна криза: робочій групі залишився третій блок питань щодо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Після ухвалення парламентом рішень щодо Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) робочій групі з врегулювання конституційної кризи залишається лише третій блок питань після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня - власне, щодо удосконалення діяльності КСУ. Про це заявила народний депутат, представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Конституційна криза: робочій групі залишився третій блок питань щодо КСУ

“Друге завдання, поставлене перед робочою групою парламенту з врегулювання конституційної кризи, виконане. Працюємо над третім блоком питань, поставлених перед РГ (робочою групою - ред.) — удосконалення діяльності Конституційного Суду", - написала Совгиря.

Так, вона нагадала, що 15 грудня парламент ухвалив законопроект про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції та проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України.

Йдеться про рішення про відновлення повноважень НАЗК і встановлення окремої процедури перевірки декларацій та притягнення до відповідальності для суддів та членів Конституційного Суду. У них враховано рекомендації Венеційської комісії.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

До цього, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві".

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

У Президента очікують, що рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді.

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