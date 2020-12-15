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Конституционный кризис: рабочей группе остался третий блок вопросов по КСУ

Киев • УНН

 • 13011 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. После принятия парламентом решений по Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) рабочей группе по урегулированию конституционного кризиса остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ. Об этом заявила народный депутат, представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.

Конституционный кризис: рабочей группе остался третий блок вопросов по КСУ

"Вторая задача, поставленная перед рабочей группой парламента по урегулированию конституционного кризиса, выполнена. Работаем над третьим блоком вопросов, поставленных перед РГ (рабочей группой - ред.) - совершенствование деятельности Конституционного Суда", - написала Совгиря.

Так, она напомнила, что 15 декабря парламент принял законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции и проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины.

Речь идет о решении о восстановлении полномочий НАПК и установлении отдельной процедуры проверки деклараций и привлечения к ответственности для судей и членов Конституционного Суда. В них учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

До этого, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод о ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Тем временем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

У Президента ожидают, что решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.

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