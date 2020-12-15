Рада розблокувала роботу НАЗК щодо перевірки декларацій

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 123318 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 84089 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 83070 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 91579 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 112790 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 131453 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 215573 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215119 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185830 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175505 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 90165 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 33174 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 29927 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 127956 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 26805 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 123354 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 129243 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 266230 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 291283 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 374926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 27708 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 24114 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 30783 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 34008 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 122738 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Рада розблокувала роботу НАЗК щодо перевірки декларацій

Київ • УНН

 • 15719 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою, пов'язаний з відновленням повноцінної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня щодо антикорупційного законодавства. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада розблокувала роботу НАЗК щодо перевірки декларацій

“Цей законопроект і наступний законопроект 4471 був розроблений робочою групою. Перед робочою групою стояла непроста задача – відновити функціональність антикорупційної інфраструктури з одного боку, з іншого – врахувати ті положення, які були в рішенні Конституційного Суду від 27 листопада цього року… Ці два законопроекти відновлюють позиції НАЗК по перевірці декларацій”, - сказав голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, голова робочої групи ВР із врегулювання конституційної кризи Денис Монастирський.

Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що законопроект відновлює повноваження НАЗК і відповідає нещодавно оприлюдненому висновку Венеціанської комісії.

Вона зауважила також, що Венеційська комісія радила розробити певний механізм скарги для суддів, яким вони могли б скористатись, якби відчували тиск на себе.

“Саме це пропонує зробити цей законопроект. Ми пропонуємо робочою групою, щоб судді і судді КСУ у випадку, якщо вони відчуватимуть, що при здійсненні, наприклад, перевірки їх декларацій на них здійснюється тиск, вони можуть звернутись до Вищої ради правосуддя або Конституційного Суду, а ті своєю чергою до НАЗК для усунення порушень”, - зазначила Радіна.

Так, законопроектом № 4470 передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", якими пропонується забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділити його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації.

Метою цього законопроекту є забезпечення належного функціонування НАЗК після резонансного рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Передбачається також визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення деяких особливостей такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями Конституційного Суду України.

Передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, а також забезпечити правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

Трансляцію засідання Верховної Ради ви можете подивитися на нашій Facebook-сторінці за посиланням.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76