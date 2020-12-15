Рада розблокувала роботу НАЗК щодо перевірки декларацій

“Цей законопроект і наступний законопроект 4471 був розроблений робочою групою. Перед робочою групою стояла непроста задача – відновити функціональність антикорупційної інфраструктури з одного боку, з іншого – врахувати ті положення, які були в рішенні Конституційного Суду від 27 листопада цього року… Ці два законопроекти відновлюють позиції НАЗК по перевірці декларацій”, - сказав голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, голова робочої групи ВР із врегулювання конституційної кризи Денис Монастирський.

Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що законопроект відновлює повноваження НАЗК і відповідає нещодавно оприлюдненому висновку Венеціанської комісії.

Вона зауважила також, що Венеційська комісія радила розробити певний механізм скарги для суддів, яким вони могли б скористатись, якби відчували тиск на себе.

“Саме це пропонує зробити цей законопроект. Ми пропонуємо робочою групою, щоб судді і судді КСУ у випадку, якщо вони відчуватимуть, що при здійсненні, наприклад, перевірки їх декларацій на них здійснюється тиск, вони можуть звернутись до Вищої ради правосуддя або Конституційного Суду, а ті своєю чергою до НАЗК для усунення порушень”, - зазначила Радіна.

Так, законопроектом № 4470 передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", якими пропонується забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділити його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації.

Метою цього законопроекту є забезпечення належного функціонування НАЗК після резонансного рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Передбачається також визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення деяких особливостей такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями Конституційного Суду України.

Передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, а також забезпечити правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

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