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Комітет рекомендує Раді прийняти в цілому два законопроекти про розблокування роботи НАЗК

Комітет рекомендує Раді прийняти в цілому два законопроекти про розблокування роботи НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

Так, комітет розглянув проекти законів “Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції” (№ 4470) і “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України” (№ 4471).

Повідомляється, що голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна нагадала, що дані законопроекти напрацьовані міжфракційною Робочою групою, створеною за дорученням Голови Верховної Ради для формування компромісної пропозиції щодо внесення змін до Закону “Про запобігання корупції” для відновлення повноважень НАЗК і передбачення певних особливостей декларування для суддів.

“Анастасія Радіна ще раз наголосила, що у проекті Закону № 4470 передбачено, що перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК, водночас, запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск”, — йдеться в повідомленні.

Вона підкреслила, що така позиція узгоджується і з проектом рішення Венеційської комісії, який Рада Європи оприлюднила вчора.

“Венеційська комісія зауважила, що ми можемо повернути норми визнані неконституційними у тій редакції, в якій вони були, у випадку, якщо Конституційний суд нічого не сказав по суті неконституційності норми”, — сказала народна депутатка.

Так, голова Комітету запропонувала рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект № 4470 за основу і в цілому.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект № 4470 за основу і в цілому.

Переходячи до розгляду другого законопроекту, Анастасія Радіна підкреслила: “Ці два законопроекти є єдиним пакетом і містять єдину систему особливостей взаємодії НАЗК і суддями, суддями Конституційного суду”.

Повідомляється, що законопроектом № 4471 вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, похідні від тих особливостей перевірки декларацій суддів, які запропоновані у законопроекті № 4470.

“Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону № 4471 за основу і в цілому”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ВР 7 грудня зареєстрували законопроект під № 4470 про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції, спрямований на розблокування роботи НАЗК після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

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