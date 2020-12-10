Комитет рекомендует Раде принять в целом два законопроекта о разблокировании работы НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.
Так, комитет рассмотрел проекты законов “О внесении изменений в Закон Украины „О предупреждении коррупции“ по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции” (№ 4470) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
Сообщается, что председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина напомнила, что данные законопроекты наработанные межфракционной рабочей группой, созданной по поручению Председателя Верховной Рады для формирования компромиссного предложения о внесении изменений в Закон “О предупреждении коррупции” для восстановления полномочий НАПК и предсказания определенных особенностей декларирования для судей.
“Анастасия Радина еще раз подчеркнула, что в проекте закона № 4470 предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК, одновременно введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление”, — говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что такая позиция согласуется и с проектом решения Венецианской комиссии, который Совет Европы обнародовал вчера.
“Венецианская комиссия отметила, что мы можем вернуть нормы признанные неконституционными в той редакции, в которой они были, в случае, если Конституционный суд ничего не сказал по сути неконституционности нормы”, — сказала народный депутат.
Так, председатель Комитета предложила рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4470 за основу и в целом.
Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4470 за основу и в целом.
Переходя к рассмотрению второго законопроекта, Анастасия Радина подчеркнула: “Эти два законопроекта являются единственным пакетом и содержат единую систему особенностей взаимодействия НАПК и судьями, судьями Конституционного суда”.
Сообщается, что законопроектом № 4471 вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, производных от тех особенностей проверки деклараций судей, которые предложены в законопроекте № 4470.
“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект Закона № 4471 за основу и в целом”, — говорится в сообщении.
Напомним, в ВР 7 декабря зарегистрировали законопроект под № 4470 о внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении коррупции” по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции, направленный на разблокирование работы НАПК после решения Конституционного Суда от 27 октября.