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У Раді зареєстрували законопроект для розблокування роботи НАЗК

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Верховній Раді 7 грудня зареєстрували законопроект під №4470 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції, спрямований на розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.

Законопроектом “пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного Суду України, з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності”, заявляють розробники законопроекту, серед яких і голова профільного антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Метою цього законопроекту є усунення законодавчих прогалин, що виникли у зв’язку з втратою чинності окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” відповідно до рішення КСУ № 13-р/2020 від 27 жовтня, забезпечення належного функціонування НАЗК та інституційного механізму запобігання корупції, а також встановлення додаткових особливостей щодо здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів КСУ, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб, зазначають автори законопроекту.

Законопроектом передбачається:

  • внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”, якими пропонується забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділити його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації;
  • визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення деяких особливостей такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями КСУ;
  • передбачити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • запровадити правове регулювання щодо особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, порядку здійснення контролю та повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування; порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю;
  • встановити особливості проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів КСУ;
  • забезпечити правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

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При цьому представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря повідомила у своєму Telegram-каналі, що “робоча група ВР з врегулювання конституційної кризи зареєструвала такі законопроекти: проект закону про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції; проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" (№4471 від 7 грудня). 

"Законопроектом передбачається, що скласти адміністративний протокол судді, судді Конституційного Суду України може тільки голова НАЗК або його заступник - із обов’язковим повідомленням про це Вищої ради правосуддя і голови Конституційного Суду. Згідно із законопроектом протокол вручається судді, судді Конституційного Суду України виключно шляхом надіслання його судді засобами поштового зв’язку із наданням йому можливості надати свої письмові зауваження і заперечення, або відмовитись від його підписання з наведенням відповідних мотивів", - написала Совгиря щодо суті останнього.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У ВР при цьому створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

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