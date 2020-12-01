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Нардеп розповів, скільки ще працюватиме робоча група щодо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Робоча група з урегулювання конституційної кризи не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо КСУ. Про це УНН розповів член робочої групи, народний депутат України Ярослав Юрчишин.

“Найгірша ситуація з КСУ. Фактично жоден законопроект запропонований, який би унормовував роботу Конституційного Суду, групою навіть не розглядався: ні новий підхід до формування та проведення конкурсів (на посаду судді КСУ — ред.); ні підняття кворуму для його роботи; ні підняття кількості необхідних голосів для прийняття рішень. У п'ятницю було прийнято рішення, що група не завершить свою роботу 1 грудня, а продовжить свою роботу. На який термін - поки невідомо. Це має бути у відповідному розпорядженні керівництва парламенту. На мій погляд, до моменту, поки не запропонує рішення по КСУ. Адже групу створювали для вирішення всіх цих трьох проблем”, - зазначив нардеп.

Також Юрчишин розповів, що законопроект про повернення повноважень НАЗК уже розроблений та невдовзі буде наданий народним депутатам.

"Стосовно цього питання (повернення повноважень НАЗК — ред.) група на завершальному етапі. Завтра (1 грудня — ред.) має бути фіналізований законопроект, наданий керівникам парламенту й фракцій. Далі реєструється, оскільки по ньому, так виглядає поки що, немає бажання реєструвати альтернативний варіант. Є консенсус. Його, на мій погляд, можна приймати в першому читанні й в цілому”, - відзначив народний депутат.

Як повідомляв УНН раніше, робоча група повинна була напрацювати три законопроекти — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ - до 1 грудня.

Додамо, що у робочій групі щодо КСУ цього тижня очікують ухвалення першого з трьох запланованих законопроектів — про брехню в деклараціях.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 

Після цього у Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.

19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання навколо рішення КСУ від 27 жовтня.

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