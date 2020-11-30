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У робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Робоча група з урегулювання конституційної кризи вже подала законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Наразі він проходить процедуру реєстрації в Верховній Раді. Про це УНН розповів народний депутат України від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.

“Зараз законопроект робочої групи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб'єктом декларування декларації" перебуває на реєстрації в Верховній Раді. Думаю, що завтра текст буде оприлюднений. Він дуже подібний до того, що пропонував Президент. Єдине розходження — у вазі відповідальності за злочин. Зараз фактично погоджена процедура, оскільки президентський законопроект містить досить дискусійну норму, яка, у перспективі, може звільнити керівництво СБУ, Міноборони, ЗСУ від спеціальної перевірки”, - зазначив Юрчишин.

Нардеп пояснив, що в тексті президентського законопроекту міститься наступне речення: “...посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців”, який викликав критику в робочій групі.

“Суть у тому, що якщо посада заміщається офіцерським складом, то ці кабінети не проходять спеціальної перевірки НАЗК. Тобто, таким чином оці три структури (СБУ, Міноборони, ЗСУ — ред.), а, імовірно — більше, адже офіцерський склад є й у розвідувальних органах, вони будуть виведені зі спецперевірки. Тобто, перевірки на те, чи є в них корупційні приводи, чи відповідає їх стиль життя тим заробіткам, які вони офіційно заробили. Тобто, така собі повна легалізація безконтрольності керівного складу силових структур”, - зауважив нардеп.

Він пояснив, що таких нюансів у законопроектах не повинно бути й назвав їх “абсурдними”.

“Звісно, цього не має бути в законопроекті. Тому, і президентський законопроект, і законопроект робочої групи має бути допрацьований процедурою ad hoc — ця процедура погоджена для “ковідних” законів: якщо жодна з фракцій не виступає проти, то він (законопроект — ред.) допрацьовується в комітеті й приймається за основу й вцілому. З нормальною відповідальністю за брехню в декларації. І з тим, щоби забрати ось ці абсурди про звільнення від перевірок посади, які заміщаються офіцерським складом. Ніби, на даний момент, представники фракцій погодилися, що рухаємося таким шляхом. Тобто, вносимо президентський законопроект і вносимо напрацьований законопроект групи. Приймаємо, направляємо в комітет на повторне перше читання. З нього виходить доопрацьований, погоджений варіант, який приймає ВР. Це якщо все відбувається за планом. Тобто, ні одна з фракцій не захоче затягувати процес, то, відповідно, це можна завершити ще цього тижня. І можна вже на цьому тижні мати закон, підписаний Президентом. У принципі, зняти питання про повернення кримінальної відповідальності”, - підсумував нардеп.

Додамо, що на запитання про авторів законопроекту робочої групи, нардеп відповів: “Це поки закрита інформація”.

Зазначимо, що минулого тижня робоча група по КСУ узгодила рішення щодо того, що за недостовірне декларування або неподання декларації не має бути покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання навколо рішення КСУ.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ - до 1 грудня.

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