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В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе

В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 17150 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса уже подала законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях. На данный момент он проходит процедуру регистрации в Верховной Раде. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На данный момент законопроект рабочей группы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации" находится на регистрации в Верховной Раде. Думаю, что завтра текст будет обнародован. Он очень похож на тот, что предлагал Президент. Единственное различие - в весе ответственности за преступление. На данный момент фактически согласована процедура, поскольку президентский законопроект содержит достаточно дискуссионную норму, которая, в перспективе, может освободить руководство СБУ, Минобороны, ВСУ от специальной проверки", - отметил Юрчишин.

Нардеп объяснил, что в тексте президентского законопроекта содержится следующее предложение: "... должности, подлежащие замещению высшим офицерским составом военнослужащих", который вызвал критику в рабочей группе.

"Суть в том, что если должность замещается офицерским составом, то эти кабинеты не проходят специальной проверки НАПК. То есть, таким образом эти три структуры (СБУ, Минобороны, ВСУ - ред.), а вероятно - больше, ведь офицерский состав есть и в разведывательных органах, они будут выведены из-под спецпроверки. То есть, проверки того, есть ли у них коррупционные приводы, соответствует ли их стиль жизни тем заработкам, которые они официально заработали. То есть, такая полная легализация бесконтрольности руководящего состава силовых структур", - отметил нардеп.

Он пояснил, что таких нюансов в законопроектах не должно быть и назвал их "абсурдными".

"Конечно, этого не должно быть в законопроекте. Поэтому, и президентский законопроект, и законопроект рабочей группы должен быть доработан процедурой ad hoc - эта процедура согласована для "ковидных" законов: если ни одна из фракций не выступает против, то он (законопроект - ред.) дорабатывается в комитете и принимается за основу и в целом. С нормальной ответственностью за ложь в декларации. И с тем, чтобы забрать вот этот абсурд об освобождении от проверок должности, которые замещаются офицерским составом. Вроде, на данный момент, представители фракций согласились, что движемся таким путем. То есть, вносим президентский законопроект и вносим наработанный законопроект группы. Принимаем, направляем в комитет на повторное первое чтение. Из него выходит доработанный, согласованный вариант, который принимает ВР. Это если все идет по плану. То есть, ни одна из фракций не захочет затягивать процесс, то, соответственно, это можно завершить еще на этой неделе. И можно уже на этой неделе иметь закон, подписанный Президентом. В принципе, снять вопрос о возвращении уголовной ответственности", - подытожил нардеп.

Добавим, что на вопрос об авторах законопроекта рабочей группы, нардеп ответил: "Это пока закрытая информация".

Отметим, что на прошлой неделе рабочая группа по КСУ согласовала решение о том, что за недостоверное декларирование или непредставление декларации не должно быть наказание в виде лишения свободы.

Напомним, 19 ноября состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде относительно наработки законопроектов для решения вопроса вокруг решения КСУ.

Как сообщал УНН, рабочая группа должна наработать три законопроекта - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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