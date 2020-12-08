В Раде зарегистрировали законопроект для разблокирования работы НАПК

Законопроектом "предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного Суда Украины, с установлением отдельных особенностей относительно порядка реализации Национальным агентством полномочий в отношении их, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения гарантий их независимости", заявляют разработчики законопроекта, среди которых и глава профильного антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Целью данного законопроекта является устранение законодательных пробелов, возникших в связи с утратой силы отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции" в соответствии с решением КСУ № 13-р/2020 от 27 октября, обеспечение надлежащего функционирования НАПК и институционального механизма предотвращения коррупции, а также установление дополнительных особенностей по осуществлению полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц, отмечают авторы законопроекта.

Законопроектом предусматривается:



внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации;



определить порядок реагирования НАРК на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установление некоторых особенностей такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ;



предусмотреть открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;



ввести правовое регулирование относительно особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц, порядка осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;



установить особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ;



обеспечить правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.



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При этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, что "рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала следующие законопроекты: проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" отноительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции; проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" (№4471 от 7 декабря).

"Законопроектом предусматривается, что составить административный протокол судье, судье Конституционного Суда Украины может только председатель НАПК или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и председателя Конституционного Суда. Согласно законопроекту протокол вручается судье, судье Конституционного Суда Украины исключительно путем направления его судье средствами почтовой связи с предоставлением ему возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов", - написала Совгиря по сути последнего.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР при этом создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.