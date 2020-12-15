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Рада разблокировала работу НАПК по проверке деклараций

Киев • УНН

 • 15719 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4470, наработанный парламентской рабочей группой, связанный с восстановлением полноценной деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября относительно антикоррупционного законодательства. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада разблокировала работу НАПК по проверке деклараций

"Этот законопроект и следующий законопроект 4471 был разработан рабочей группой. Перед рабочей группой стояла непростая задача - восстановить функциональность антикоррупционной инфраструктуры с одной стороны, с другой - учесть те положения, которые были в решении Конституционного Суда от 27 ноября этого года... Эти два законопроекта восстанавливают позиции НАПК по проверке деклараций", - сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский.

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что законопроект восстанавливает полномочия НАПК и соответствует недавно обнародованному заключению Венецианской комиссии.

Она отметила также, что Венецианская комиссия рекомендовала разработать определенный механизм жалобы для судей, которым они могли бы воспользоваться, если бы чувствовали давление на себя.

"Именно это предлагает сделать этот законопроект. Мы предлагаем рабочей группой, чтобы судьи и судьи КСУ в случае, если они будут чувствовать, что при осуществлении, например, проверки их деклараций на них оказывается давление, они могут обратиться в Высший совет правосудия или Конституционный Суд, а те в свою очередь в НАПК для устранения нарушений", - отметила Радина.

Так, законопроектом № 4470 предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации.

Целью данного законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования НАПК после резонансного решения Конституционного Суда от 27 октября.

Предполагается также определить порядок реагирования НАПК на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установление некоторых особенностей такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда Украины.

Предусмотрено открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций, а также обеспечить правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

На прошлой неделе комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности.

После этого в ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

Трансляцию заседания Верховной Рады вы можете посмотреть на нашей Facebook-странице по ссылке.

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