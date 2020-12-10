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Венеціанська комісія вважає рішення КСУ необгрунтованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня. Відповідний документ буде представлений 11 грудня на схвалення під час пленарного засідання, передає УНН із посиланням на сайт комісії.

У висновку зазначається, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, але попри це відзначається роль поваги до Конституції. “Вони йдуть пліч о пліч. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення”, — йдеться у рішенні.

“Венеціанська комісія визнає, що рішення № 13-р/2020 Конституційного суду України не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”, — наголошується в документі. У ньому також вказується, що це рішення могло мати серйозний процесуальний недолік — невирішений конфлікт інтересів деяких сторін.

“Це викликає жаль не тільки через негативний вплив на боротьбу з корупцією в Україні, а й тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому”, — додали експерти комісії.

“Тим не менше роль Конституційного суду повинна дотримуватися”, — вважають експерти. На їхню думку, Верховній раді слід виконувати це рішення, інтерпретуючи його в світлі конституційних основ держави і міжнародних стандартів. Зокрема, вважають експерти, важливо зберегти обов’язок посадових осіб (в тому числі суддів судів загальної юрисдикції та Конституційного суду України) представляти фінансові декларації, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій, а також передбачити в законі відповідні санкції за свідому фальсифікацію декларацій.

Автори документа рекомендовали парламенту відновити відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей. Законом, однак, вказують експерти, можуть бути передбачені різні санкції в залежності від тяжкості скоєного.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду України не розглядати ініційований ним законопроект для перезавантаження Конституційного Суду до висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Венеціанська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ.

Додамо, що 3 грудня судді КСУ провели онлайн-зустріч з Венеціанською комісією.

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