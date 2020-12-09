Зеленський закликав Раду не розглядати законопроект про перезавантаження КСУ до висновків Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду України не розглядати ініційований ним законопроект для перезавантаження Конституційного Суду до висновків Венеціанської комісії. Про це повідомила пресслужба ОП, інформує УНН.
“Законопроект, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення. Очікуємо висновків Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня”, - зазначили в ОП.
Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Венеціанська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ.
Додамо, що 3 грудня судді КСУ провели онлайн-зустріч з Венеціанською комісією.