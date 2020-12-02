Венеціанська комісія розглядатиме президентські законопроекти - Верещук

“Тут йдеться про законопроекти, які вніс Президент щодо перезавантаження всього Конституційного Суду. Тобто, йдеться не про корупційні справи, не про е-декларування, а саме про перезавантаження Конституційного Суду. Є таке рішення, я його бачила, я його читала. Я вважаю, давайте ми його (рішення Венеційської комісії — ред.) дочекаємося, якщо Венеційська (Венеціанська - ред.) комісія буде уповноважена давати такі пояснення, роз'яснення і свої рішення”, - зазначила нардеп.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності переніс розгляд двох законопроектів стосовно подання недостовірної інформації в деклараціях на завтра через протиріччя в сумі, від якої наступає відповідальність та у виді покарань за порушення.