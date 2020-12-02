Венеціанська комісія розглядатиме президентські законопроекти - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Венеціанська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла народна депутатка України Ірина Верещук, інформує УНН.
“Тут йдеться про законопроекти, які вніс Президент щодо перезавантаження всього Конституційного Суду. Тобто, йдеться не про корупційні справи, не про е-декларування, а саме про перезавантаження Конституційного Суду. Є таке рішення, я його бачила, я його читала. Я вважаю, давайте ми його (рішення Венеційської комісії — ред.) дочекаємося, якщо Венеційська (Венеціанська - ред.) комісія буде уповноважена давати такі пояснення, роз'яснення і свої рішення”, - зазначила нардеп.
Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності переніс розгляд двох законопроектів стосовно подання недостовірної інформації в деклараціях на завтра через протиріччя в сумі, від якої наступає відповідальність та у виді покарань за порушення.