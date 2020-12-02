Верещук розповіла, чому комітет ВРУ переніс розгляд законопроектів про брехню в деклараціях

“Заминка в тому, що на сьогодні є різні позиції й у сумі, від якої настає кримінальна відповідальність, запобіжних заходах, а також, так би мовити, видів покарань. Тобто, чи це будуть виправні роботи, чи це будуть штрафні санкції, чи це буде, власне, в'язниця”, - зазначила Верещук.

Також нардепка зазначила, що деякі депутати схиляються до максимальної міри покарання у вигляді виправних робіт.

“Моя позиція — не можна в даних умовах позбавляти кримінальної відповідальності корупціонерів. А якщо говорити мою особисту думку, то ми маємо ще збільшити відповідальність, адже якщо цього не зробити, то розгул корупції буде просто неймовірний”, - повідомила народна депутатка.

На питання про можливе майбутнє скасування Конституційним Судом законом про брехню в деклараціях, де передбачається позбавлення волі, Верещук відповіла, що й скасовуючи попередній закон, КСУ вийшов за межі своїх повноважень.

"Конституційний Суд вийшов за межі своїх повноважень. Він не може трактувати закони: “це є достатньо, це не достатньо”. І, власне, закони трактують депутати, КСУ — говорить про Конституцію. Нічого про відповідальність корупціонерів, про міру та ступінь їх провини в Конституції не йдеться. Ми вважаємо, що КСУ вийшов за межі своїх повноважень та прийняв рішення, яке не було властивим Конституційного Суду. Ми маємо повернутися до попередньо стану", - сказала Верещук.

На питання щодо можливого завтрашнього розгляду в Парламенті законопроекту про брехню в деклараціях, Верещук відповіла: “Я сподіваюся”.

Нагадаємо, 1 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації. Аналогічний законопроект раніше зареєстрував і Президент України Володимир Зеленський.

У робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.

Додамо, що народний депутат України Ярослав Юрчишин заявив, що робоча група з урегулювання конституційної кризи продовжить свою роботу, поки не запропонує рішення щодо КСУ.