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Конституційна криза: судді КСУ провели онлайн-зустріч з Венеційською комісією

Конституційна криза: судді КСУ провели онлайн-зустріч з Венеційською комісією

Київ • УНН

 • 15254 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Конституційному Суді України відбулась онлайн-зустріч з представниками Венеційської комісії, сторони обговорили реформування законодавства щодо діяльності КСУ та статусу суддів Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Суду.

Як вказано, фахову зустріч з експертами Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеційська комісія) провели голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький спільно з суддями Суду Віктором Городовенком, Олегом Первомайським, Петром Філюком, Галиною Юровською та Володимиром Мойсиком. 

"Під час заходу сторони обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності Конституційного Суду України та статусу суддів Суду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та "висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці".

Раніше голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням Президента Володимира Зеленського заявив, що експерти Венеційської комісії Ради Європи проведуть онлайн-оцінку стану антикорупційного законодавства України 2 грудня.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Також нагадаємо, за словами голови комітету Верховної ради з питань правової політики Андрія Костіна, "Венеціанка" зробить висновок про наслідки рішення КСУ до 9 грудня.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У ВР ще не ухвалили жодного із цих законопроектів, при цьому створивши робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

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