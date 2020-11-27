Венеціанська комісія розпочне роботу щодо конституційної кризи 2 грудня

Костін зазначив, що відновлення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з недекларуванням і недостовірним декларуванням, “є найпріоритетнішим завданням не тільки для парламенту, а й для всього українського народу”.

Так, народний депутат повідомив, що на прохання Президента 2 грудня відбудеться онлайн-візит експертів Венеціанської комісії до нашої держави для оцінки стану антикорупційного законодавства.

“Маємо надію, що відповідний висновок Венеціанської комісії буде підготовлений до 10 грудня. Це також дасть нам змогу підготуватися для комплексної, системної реформи Конституційного Суду”, — сказав він.

Раніше стало відомо, що Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, Зеленський просить ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи.