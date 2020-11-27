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Венецианская комиссия начнет работу по конституционному кризису 2 декабря

Венецианская комиссия начнет работу по конституционному кризису 2 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проведут онлайн-оценку состояния антикоррупционного законодательства Украины 2 декабря, окончательный вывод может быть готов к 10 декабря. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Костин отметил, что восстановление уголовной ответственности за преступления, связанные с недекларированием и недостоверным декларированием, “являются приоритетным заданием не только для парламента, но и для всего украинского народа”.

Так, народный депутат сообщил, что по просьбе Президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии в наше государство для оценки состояния антикоррупционного законодательства.

“Надеемся, что соответствующее заключение Венецианской комиссии будет подготовлено до 10 декабря. Это также даст нам возможность подготовиться к комплексной, системной реформе Конституционного Суда”, — сказал он.

Ранее Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Напомним, Зеленский просит ВР как можно быстрее принять законопроекты по решению антикоррупционной кризиса.

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