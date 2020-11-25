Зеленский наконец обратился в "Венецианку": просит оценить решение КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Соответствующее письмо Глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в своем письме Зеленский заявил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.
"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - отмечает Глава государства.
В частности, пишет пресс-служба, Зеленский "обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятии решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления".
Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса, отметили в пресс-службе.
"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", - отмечает Глава государства в письме.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.
После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
В Совете Европы назвали законопроект Президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением.
Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.
В то же время, по состоянию на 12 ноября ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получали запросов от украинской власти о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда.