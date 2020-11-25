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Зеленский наконец обратился в "Венецианку": просит оценить решение КСУ

Зеленский наконец обратился в "Венецианку": просит оценить решение КСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Соответствующее письмо Глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в своем письме Зеленский заявил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - отмечает Глава государства.

В частности, пишет пресс-служба, Зеленский "обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятии решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления".

Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса, отметили в пресс-службе.

"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", - отмечает Глава государства в письме.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

В Совете Европы назвали законопроект Президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением.

Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.

В то же время, по состоянию на 12 ноября ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получали запросов от украинской власти о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда.

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