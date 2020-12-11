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Венеціанська комісія схвалила висновки по КСУ

Венеціанська комісія схвалила висновки по КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством. Про це кореспонденту УНН повідомили в Секретаріаті Венеціанської комісії.

“Висновки схвалені”, — повідомили в пресслужбі.

Також в РЄ підтвердили, що Президент України Володимир Зеленський брав участь у засіданні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.

Українські Національні Новини

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