Венеціанська комісія схвалила висновки по КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством. Про це кореспонденту УНН повідомили в Секретаріаті Венеціанської комісії.
“Висновки схвалені”, — повідомили в пресслужбі.
Також в РЄ підтвердили, що Президент України Володимир Зеленський брав участь у засіданні.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.
Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.
У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.
Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.
Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.