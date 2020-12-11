Венеційська комісія рекомендувала внести зміни в закон про Конституційний суд України

У висновку зазначено, що рішення, прийняті Конституційним судом щодо антикорупційних статей, стали індикатором необхідності реформи суду. Втім, документ не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

Комісія, посилаючись на своє рішення від 2016 року по законопроекту щодо КСУ, рекомендувала Верховній Раді чіткіше прописати формулювання щодо намірів обмежити обсяг сфер Конституційного суду з конкретних питань.

Зокрема, Венеціанська Комісія радить зобов’язати КСУ вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону.

“Було б також корисно, якби Закон про Конституційний суд дав більш чітке, детальне визначення „конфлікту інтересів“, наприклад, виділяючи фінансові конфлікти інтересів, зокрема, коли це випливає з протоколів, прийнятих НАЗК, або відкриття розслідувань НАБУ, як найбільш серйозного виду конфлікту”, — йдеться у документі.

Зокрема, у комісії порадили чітко обґрунтовувати рішення щодо відводів або самовідводів суддів, як в основному рішенні суду, так і окремою процесуальною постановою. На думку експертів, бажано також зменшити необхідну кількість суддів для кворуму в тому випадку, коли звичайний кворум неможливий через відвід суддів.

Верховній Раді рекомендовано ухвалити закон, що роз’яснював би наслідки для суддів КСУ порушення закону про відкликання, включаючи ситуації з дисциплінарними виробництвами щодо суддів.

Комісією рекомендовано створити орган, що здійснював би перевірку кандидатів на посаду судді КСУ за участі міжнародних представників, зокрема з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб гарантувати належні моральні і професійні якості суддів, йдеться у документі.

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Згідно з документом, бажано заповнити вакантні місця у Конституційному суді Верховною Радою та Радою суддів лише після створення органу для перевірки кандидатів. “Тому створення такої системи є терміновим питанням для того, щоб заповнити ці вакантні місця”, — мовиться у документі.

У висновку радять залишити за КСУ право визначати додаткові деталі процедур в окремих власних процедурних документах.

“Для деполітизації складу Конституційного суду судді за парламентською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю голосів. Для цього на більш пізньому етапі потрібно внести поправку до Конституції”, — зазначається у документі.

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У документі Комісії радять Конституційному суду вести себе стримано, якщо змінені положення законів будуть оскаржені в суді. Венеціанська комісія готова допомогти в цьому та з інших питань, зазначається у висновку.

Зазначимо, це другий висновок Венеціанської комісії щодо ситуації з Конституційним судом України та прийнятим ним рішенням від 27 жовтня. Напередодні Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права Ради Європи оприлюднили “Терміновий спільний висновок” про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду України не розглядати ініційований ним законопроект для перезавантаження Конституційного Суду до висновків Венеціанської комісії.