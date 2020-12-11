Венеційська комісія рекомендувала внести зміни в закон про Конституційний суд України

ukru
03:38 • 45233 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 81102 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 105321 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 83564 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107006 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 81639 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100980 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117744 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145199 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184558 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 36803 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 24066 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 16054 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 45348 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 40350 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 76243 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 316777 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 250226 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 343790 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 70725 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111715 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112331 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109208 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122631 перегляди
Актуальне
Венеційська комісія рекомендувала внести зміни в закон про Конституційний суд України

Венеційська комісія рекомендувала внести зміни в закон про Конституційний суд України

Київ • УНН

 • 25289 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень. Відповідний документ пізно ввечері 10 грудня оприлюднений на сайті комісії, передає УНН.

У висновку зазначено, що рішення, прийняті Конституційним судом щодо антикорупційних статей, стали індикатором необхідності реформи суду. Втім, документ не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

Комісія, посилаючись на своє рішення від 2016 року по законопроекту щодо КСУ, рекомендувала Верховній Раді чіткіше прописати формулювання щодо намірів обмежити обсяг сфер Конституційного суду з конкретних питань.

Зокрема, Венеціанська Комісія радить зобов’язати КСУ вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону.

“Було б також корисно, якби Закон про Конституційний суд дав більш чітке, детальне визначення „конфлікту інтересів“, наприклад, виділяючи фінансові конфлікти інтересів, зокрема, коли це випливає з протоколів, прийнятих НАЗК, або відкриття розслідувань НАБУ, як найбільш серйозного виду конфлікту”, — йдеться у документі.

Зокрема, у комісії порадили чітко обґрунтовувати рішення щодо відводів або самовідводів суддів, як в основному рішенні суду, так і окремою процесуальною постановою. На думку експертів, бажано також зменшити необхідну кількість суддів для кворуму в тому випадку, коли звичайний кворум неможливий через відвід суддів.

Верховній Раді рекомендовано ухвалити закон, що роз’яснював би наслідки для суддів КСУ порушення закону про відкликання, включаючи ситуації з дисциплінарними виробництвами щодо суддів.

Комісією рекомендовано створити орган, що здійснював би перевірку кандидатів на посаду судді КСУ за участі міжнародних представників, зокрема з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб гарантувати належні моральні і професійні якості суддів, йдеться у документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК після висновку Венеціанки нагадали: арешти за брехню у декларації треба зберегти

Згідно з документом, бажано заповнити вакантні місця у Конституційному суді Верховною Радою та Радою суддів лише після створення органу для перевірки кандидатів. “Тому створення такої системи є терміновим питанням для того, щоб заповнити ці вакантні місця”, — мовиться у документі.

У висновку радять залишити за КСУ право визначати додаткові деталі процедур в окремих власних процедурних документах.

“Для деполітизації складу Конституційного суду судді за парламентською квотою повинні обиратися кваліфікованою більшістю голосів. Для цього на більш пізньому етапі потрібно внести поправку до Конституції”, — зазначається у документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КСУ: Венеціанська комісія нагадала владі про необхідність поваги до суду

У документі Комісії радять Конституційному суду вести себе стримано, якщо змінені положення законів будуть оскаржені в суді. Венеціанська комісія готова допомогти в цьому та з інших питань, зазначається у висновку.

Зазначимо, це другий висновок Венеціанської комісії щодо ситуації з Конституційним судом України та прийнятим ним рішенням від 27 жовтня. Напередодні Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права Ради Європи оприлюднили “Терміновий спільний висновок” про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду України не розглядати ініційований ним законопроект для перезавантаження Конституційного Суду до висновків Венеціанської комісії.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Венеціанська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ.

Кінцеве рішення щодо КСУ Венеціанська комісія планує прийняти 11 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79