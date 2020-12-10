У НАЗК після висновку Венеціанки нагадали: арешти за брехню у декларації треба зберегти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Венеціанська комісія при Раді Європи опублікувала проект висновку щодо ситуації в Україні, яка склалася у зв’язку із рішенням Конституційного Суду України (КСУ) щодо е-декларування. Серед іншого у проекті висновку вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі необхідно зберегти. На цьому наголосили у НАЗК, передає УНН.
У НАЗК наголошують “така межа у всіх зареєстрованих законопроектах на виконання рішення КСУ збільшена вдвічі — з 250 до 500 прожиткових мінімумів (з ~500 тис. грн до ~1 млн грн).
“Санкція у вигляді позбавлення волі має бути збережена для покарання за найбільш значні порушення”, — сказано в опублікованому Венеціанською комісією документі.
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Також Венеціанська комісія визначила, що “Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 не має чіткої аргументації, не ґрунтується на міжнародному праві і певно було прийняте з процесуальними порушеннями — невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів”.
Національне агентство з питань запобігання корупції підкреслює, що деякими ЗМІ було розповсюджено некоректну інформацію: начебто Комісія бачить одним із можливих вирішень ситуації перевірку декларацій суддів із боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Натомість у документі чітко зазначено, що НАЗК має залишатися єдиним органом для перевірки декларацій, надаючи ВККС регулярні узагальнюючі звіти про результати повних перевірок декларацій суддів, зазначили у НАЗК.
Як повідомляв УНН, Венеціанська комісія вважає рішення КСУ необгрунтованим.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.