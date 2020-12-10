КСУ: Венеціанська комісія нагадала владі про необхідність поваги до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Венеціанська комісія заявила, що парламент та виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України і його рішення мають виконуватися. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КСУ.
"Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) спільно із генеральним директоратом з прав людини та верховенства права Ради Європи 9 грудня 2020 року, оприлюднили Терміновий спільний висновок щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційних механізмів, яка склалася після ухвалення рішення Конституційним Судом України №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що принципи поділу влади та взаємоповаги між гілками влади закріплено у Конституції України.
"У рішенні №13-р/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року та у цьому висновку зазначено, що боротьба з корупцією є важливим елементом у правовій державі, як і повага до конституції та конституційного правосуддя. Венеціанська комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає зокрема у тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - зазначається у повідомленні.
У висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення із урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів.
"Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) зазначила, що й надалі сприятиме українській владі у питаннях реалізації принципу верховенства права", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, представник Президента у Конституційному Суді, народний депутат України Федір Веніславський, заявив,що Венеціанська комісія підтвердила всі ті тези, які озвучував Президент України Володимир Зеленський і його представники щодо резонансного рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27 жовтня.
Нагадаємо, у Конституційному Суді України відбулась онлайн-зустріч з представниками Венеціанської комісії, сторони обговорили реформування законодавства щодо діяльності КСУ та статусу суддів Суду.
Як відомо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.