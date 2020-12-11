Венецианская комиссия рекомендовала внести изменения в закон о Конституционном суде Украины

В заключении указано, что решения, принятые Конституционным судом по антикоррупционным статей, стали индикатором необходимости реформы суда. Впрочем, документ не содержит рекомендаций по очистке Конституционного суда.

Комиссия, ссылаясь на свое решение от 2016 по законопроекту о КСУ, рекомендовала Верховной Раде четко прописать формулировки относительно намерений ограничить объем сфер Конституционного суда по конкретным вопросам.

В частности, Венецианская Комиссия советует обязать КСУ указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона.

“Было бы также полезно, если бы Закон о Конституционном суде дал более четкое, детальное определение „конфликта интересов“, например, выделяя финансовые конфликты интересов, в частности, когда это следует из протоколов, принятых НАПК, или открытие расследований НАБУ, как наиболее серьезного вида конфликта”, — говорится в документе.

В частности, в комиссии посоветовали четко обосновывать решение про отвод или самоотвод судей, как в основном решении суда, так и отдельной процессуальном постановлении. По мнению экспертов, желательно также уменьшить необходимое количество судей необходимых для кворума в том случае, когда обычный кворум невозможен из-за отвода судей.

Верховной Раде рекомендовано принять закон, который разъяснял бы последствия для судей КСУ нарушение закона об отзыве, включая ситуации с дисциплинарными производствами по судей.

Комиссией рекомендовано создать орган, который осуществлял бы проверку кандидатов на должность судьи КСУ при участии международных представителей, в частности с международными экспертами по правам человека и представителями гражданского общества, чтобы гарантировать надлежащие моральные и профессиональные качества судей, говорится в документе.

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Согласно документу, желательно заполнить вакантные места в Конституционном суде Верховной Радой и Советом судей только после создания органа для проверки кандидатов. “Поэтому создание такой системы является срочным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакантные места”, — говорится в документе.

В заключении советуют оставить за КСУ право определять дополнительные детали процедур в отдельных собственных процедурных документах.

“Для деполитизации состава Конституционного суда судьи по парламентской квоте должны избираться квалифицированным большинством голосов. Для этого на более позднем этапе нужно внести поправку в Конституцию”, — отмечается в документе.

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В документе Комиссии советуют Конституционному суду вести себя сдержанно, если изменены положения законов будут обжалованы в суде. Венецианская комиссия готова помочь в этом и по другим вопросам, отмечается в заключении.

Отметим, это второй вывод Венецианской комиссии относительно ситуации с Конституционным судом Украины и принятым им решением от 27 октября. Накануне Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права Совета Европы обнародовали “Срочный общий вывод” касательно законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины не рассматривать инициированный им законопроект для перезагрузки Конституционного Суда до выводов Венецианской комиссии.