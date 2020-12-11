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Венецианская комиссия одобрила выводы по КСУ

Венецианская комиссия одобрила выводы по КСУ

Киев  •  УНН

 • 31172 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Секретариате Венецианской комоссии.

“Выводы одобрены”, — сообщили в пресс-службе.

Также в СЕ подтвердили, что Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в заседании.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября .

В заключении отмечается, что решение КСУ “не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве”.

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

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