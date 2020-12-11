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Зеленський візьме участь у засіданні Венеційської комісії щодо КСУ

Зеленський візьме участь у засіданні Венеційської комісії щодо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у 125-й пленарній сесії Венеційської комісії, де планують затвердити висновки з питання навколо Конституційного Суду після його рішення 27 жовтня. Про це в коментарі УНН повідомила прессекретар Глави держави Юлія Мендель.

“Президент Володимир Зеленський братиме участь у засіданні Венеціанської комісії”, — повідомила співрозмовниця УНН.

Так, варто зазначити, що 125-та пленарна сесія Венеційської комісії проходить 11-12 грудня у дистанційному форматі.

На засіданні члени Комісії мають затвердити два термінових висновки щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційного механізму, а також реформування Конституційного Суду України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Додамо, уже є два висновки Венеційської комісії щодо ситуації з Конституційним Судом України та ухваленим ним рішенням від 27 жовтня щодо е-декларування та антикорупційного законодавства. Напередодні "Венеційка" оприлюднила “Терміновий спільний висновок” про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ.

Згодом - другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність Конституційного Суду, а суддям КСУ рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Венеційська комісія розгляне законопроекти Президента України Володимира Зеленського щодо перезавантаження КСУ.

Кінцеве рішення щодо КСУ Венеційська комісія планує ухвалити 11 грудня.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У ВР при цьому створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

Згодом Зеленський закликав Раду не розглядати законопроект про перезавантаження КСУ до висновків Венеційської комісії.

Українські Національні Новини

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