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Рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді - Веніславський

Рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді - Веніславський

Київ • УНН

 • 23850 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Після отримання остаточних висновків Венеційської комісії щодо рішень Конституційного Суду і антикорупційного законодавства, розгляд Верховною Радою окремих законопроектів, ймовірно, прискориться. Про це в коментарі УНН розповів представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський.

“Я думаю, після того, як ми отримаємо остаточні висновки Венеційської комісії, ми їх вивчимо і приймемо рішення, як далі рухатись. Це може прискорити розгляд Верховною Радою окремих законопроектів. Просто питання — у якому форматі ми їх будемо намагатись ухвалити”, — сказав співрозмовник УНН.

Він нагадав, що в парламенті є законопроекти, які, фактично, спрямовані на виконання тих рекомендацій, які надала Венеційська комісія — щодо недостовірного декларування, діяльності НАЗК, і діяльності КСУ.

“Вони фактично йдуть в фарватері з рекомендаціями Венеційської комісії. Є деякі зауваження, які потребують удосконалення. Але я думаю, що між першим та другим читанням ми їх також вирішимо”, — додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше 11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення Конституційного Суду України та ситуації з антикорупційним законодавством.

Так, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Зазначимо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.

Окрім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним Судом України. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Варто також зазначити, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).

Це перший з законопроектів, спрямованих на врегулювання конституційної кризи в Україні після рішення КСУ.

Українські Національні Новини

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