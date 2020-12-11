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Решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде - Вениславский

Решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 23844 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. После получения окончательных выводов Венецианской комиссии относительно решений Конституционного Суда и антикоррупционного законодательства, рассмотрение Верховной Радой отдельных законопроектов, вероятно, ускорится. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский.

"Я думаю, после того, как мы получим окончательные выводы Венецианской комиссии, мы их изучим и примем решение, как дальше двигаться. Это может ускорить рассмотрение Верховной Радой отдельных законопроектов. Просто вопрос - в каком формате мы их постараемся принять", - сказал собеседник УНН.

Он напомнил, что в парламенте есть законопроекты, фактически направленные на выполнение тех рекомендаций, которые предоставила Венецианская комиссия - относительно недостоверного декларирования, деятельности НАПК и деятельности КСУ.

"Они фактически идут в фарватере рекомендациям Венецианской комиссии. Есть некоторые замечания, которые требуют совершенствования. Но я думаю, что между первым и вторым чтением мы их также решим", - добавил народный депутат.

Напомним, ранее 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения Конституционного Суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Так, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

Отметим, 27 октября Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того, 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным Судом Украины. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Стоит также отметить, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).

Это первый из законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине после решения КСУ.

Украинские Национальные Новости

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