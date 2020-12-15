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Конституційна криза: нардепи ухвалили другий законопроект щодо НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 4471, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язаний з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Конституційна криза: нардепи ухвалили другий законопроект щодо НАЗК

Як зазначив глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи ВР із врегулювання конституційної кризи Денис Монастирський, законопроект № 4471, а також № 4470 відновлюють позиції НАЗК по перевірці декларацій.

Законопроектом № 4471 передбачаються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді КСУ.

Зокрема, проектом визначаються суб’єкти уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку НАЗК, визначається порядок вручення протоколу, а також встановлюються особливості надання пояснень до протоколу суддями, суддями КСУ тощо.

Про складення протоколу НАЗК повідомлятиме Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду України.

Зазначимо, раніше сьогодні нардепи ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою, пов’язаний з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ — до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань — стосовно КСУ.

Трансляцію засідання Верховної Ради ви можете подивитися на нашій Facebook-сторінці за посиланням.

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