Конституционный кризис: нардепы приняли второй законопроект касательно НАПК

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 77726 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 150623 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 157146 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 354228 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 208266 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 479726 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 344612 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 226775 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250435 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258030 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.8м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 119210 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 43547 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 66396 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 62157 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 46827 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 120362 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 109579 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 199045 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 354230 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 479727 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 17719 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 32485 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 40300 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 69838 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 91843 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Конституционный кризис: нардепы приняли второй законопроект касательно НАПК

Киев • УНН

 • 12305 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект № 4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Конституционный кризис: нардепы приняли второй законопроект касательно НАПК

Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, законопроект № 4471, а также № 4470 восстанавливают позиции НАПК касательно проверки деклараций.

Законопроектом № 4471 предусматриваются изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи КСУ.

В частности, проектом определяются субъекты уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны НАПК, определяется порядок вручения протокола, а также устанавливаются особенности предоставления объяснений в протокол судьями, судьями КСУ и тому подобное.

О составлении протокола НАПК будет сообщать Высший совет правосудия или Председателя Конституционного Суда Украины.

Отметим, ранее сегодня нардепы приняли в целом законопроект № 4470, наработанный парламентской рабочей группой, связанный с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На прошлой неделе комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности.

После этого в ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации — возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ — до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов — о КСУ.

Трансляцию заседания Верховной Рады вы можете посмотреть на нашей Facebook-странице по ссылке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,620.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.04