Команда Кошти перероблює висновки Євроради, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти змінює висновки, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Лідери ЄС обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

Команда Кошти перероблює висновки Євроради, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні - ЗМІ

Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти перероблює висновки Європейської Ради, намагаючись переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Про це повідомили POLITICO чотири дипломати ЄС, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що з початку свого мандату Кошта намагався досягти домовленостей щодо висновків Ради до саміту лідерів, але позика Україні виявилася занадто суперечливою для цього.

Поки лідери обговорюють оборону за обідом, їхні шерпи обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

Як і планувалося, лідери обговорять клімат і конкурентоспроможність після обіду, а пізніше тзнову зберуться, щоб поговорити про Україну. Чи нарешті здасться Де Вевер? Це питання на 140 мільярдів євро.

100 млрд євро репараційного кредиту підуть на військові потреби і ще 40 млрд - у бюджет: представник України в МВФ озвучив очікування22.10.25, 20:52 • 2694 перегляди

Додамо

Як писав у своїй колонці в Financial Times канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,  європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни. 

Заморожені активи рф для України: Бельгія визначила "червоні лінії" - Politico09.10.25, 09:50 • 3347 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Financial Times
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Бельгія
Німеччина
Україна