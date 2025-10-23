Команда Кошти перероблює висновки Євроради, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти змінює висновки, щоб переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Лідери ЄС обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.
Команда президента Європейської Ради Антоніо Кошти перероблює висновки Європейської Ради, намагаючись переконати Бельгію підтримати позику Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Про це повідомили POLITICO чотири дипломати ЄС, передає УНН.
Деталі
Видання зауважує, що з початку свого мандату Кошта намагався досягти домовленостей щодо висновків Ради до саміту лідерів, але позика Україні виявилася занадто суперечливою для цього.
Поки лідери обговорюють оборону за обідом, їхні шерпи обговорюють нове формулювання, яке стосується червоних ліній прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.
Як і планувалося, лідери обговорять клімат і конкурентоспроможність після обіду, а пізніше тзнову зберуться, щоб поговорити про Україну. Чи нарешті здасться Де Вевер? Це питання на 140 мільярдів євро.
Додамо
Як писав у своїй колонці в Financial Times канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни.
