Команда Кошты перерабатывает выводы Евросовета, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине - СМИ
Киев • УНН
Об этом сообщили POLITICO четыре дипломата ЕС, передает УНН.
Команда президента Европейского совета Антониу Кошты перерабатывает выводы Европейского совета, пытаясь убедить Бельгию поддержать заем Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщили POLITICO четыре дипломата ЕС, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что с начала своего мандата Кошта пытался достичь договоренностей по выводам Совета до саммита лидеров, но заем Украине оказался слишком противоречивым для этого.
Пока лидеры обсуждают оборону за обедом, их шерпы обсуждают новую формулировку, касающуюся красных линий премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.
Как и планировалось, лидеры обсудят климат и конкурентоспособность после обеда, а позже снова соберутся, чтобы поговорить об Украине. Сдастся ли наконец Де Вевер? Это вопрос на 140 миллиардов евро.
Добавим
Как писал в своей колонке в Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц, европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
