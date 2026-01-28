Колишній прем’єр Іраку розкритикував Трампа за погрози припинити допомогу у разі його обрання

Колишній прем’єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі розкритикував погрози президента США Дональда Трампа припинити підтримку Іраку у разі його повернення до влади. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Нурі аль-Малікі, який має зв’язки з Іраном, у вихідні був обраний правлячою коаліцією шиїтських партій кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Президент США написав у Truth Social, що Малікі був би "дуже поганим вибором", додавши: "Минулого разу, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і повний хаос".

Малікі, чий термін перебування на посаді у 2006–2014 роках був позначений міжконфесійним насильством, пішов у відставку після того, як угруповання "Ісламська держава" (ІД) захопило значні території країни.

У дописі в соцмережі X Малікі відкинув втручання США у внутрішні справи Іраку та заявив, що вважає ці коментарі "порушенням" суверенітету країни та її демократичного устрою.

Після підтримки в суботу з боку Шиїтської координаційної рамки Малікі зазвичай мав би бути офіційно висунутий президентом, який виконує переважно церемоніальну роль.

Парламент Іраку мав обрати президента у вівторок, однак голосування відклали через відсутність згоди щодо кандидатури.

Впливові шиїтські угруповання в Багдаді мають різні зв’язки з сусідньою Ісламською Республікою Іран, якою керує шиїтський духовний лідер.

Вашингтон висловлює занепокоєння посиленням впливу пов’язаних з Іраном груп у регіоні, зокрема в Іраку.

Трамп заявив, що країна матиме "нульові" шанси на успіх без підтримки США, пообіцявши "більше не допомагати" Іраку, якщо Малікі буде обраний.

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з чинним прем’єр-міністром Мухаммедом Шією ас-Судані в неділю висловив занепокоєння зв’язками Малікі з Іраном, наголосивши, що "уряд, контрольований Іраном, не здатен успішно ставити на перше місце інтереси самого Іраку".

Трамп неодноразово порушував дипломатичні традиції, втручаючись у вибори в інших країнах і підтримуючи правих кандидатів у Польщі, Румунії та Гондурасі, де підтриманий США переможець був інавгурований у вівторок.

Малікі був суперечливою фігурою протягом двох своїх каденцій на посаді прем’єр-міністра.

Він став другим прем’єр-міністром Іраку після очолюваного США вторгнення у 2003 році, яке призвело до повалення та подальшої страти Саддама Хусейна, що протягом трьох десятиліть здійснював жорстокі репресії проти шиїтів і курдів.

Його сектантський підхід та відчуження сунітів і курдів багато хто вважає причиною кризи, пов’язаної з ІД.

У 2014 році іракські сили безпеки під його командуванням зазнали краху, коли сотні бойовиків ІД захопили значну частину північно-східного Іраку, зокрема місто Мосул.

Через три місяці Малікі був замінений на посаді прем’єр-міністра після втрати підтримки ключових воєнізованих і політичних лідерів як у власній шиїтській спільноті, так і з боку багатьох зовнішніх сил, зокрема Ірану.

