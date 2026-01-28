Колишній прем’єр Іраку розкритикував Трампа за погрози припинити допомогу у разі його обрання

$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 7048 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 14469 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 19776 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 20388 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 21491 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 25373 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 43558 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56984 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42711 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 74611 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
98%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 23268 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 28740 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 20662 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 18394 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 36289 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 10862 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 36361 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 74610 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 54989 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 72788 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 29140 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 28217 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 35385 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 38467 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 44303 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Колишній прем’єр Іраку розкритикував Трампа за погрози припинити допомогу у разі його обрання

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі розкритикував погрози Дональда Трампа припинити підтримку Іраку у разі його повернення до влади. Трамп заявив, що Малікі був би «дуже поганим вибором», додавши, що країна занурилася в хаос, коли він був при владі.

Колишній прем’єр Іраку розкритикував Трампа за погрози припинити допомогу у разі його обрання

Колишній прем’єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі розкритикував погрози президента США Дональда Трампа припинити підтримку Іраку у разі його повернення до влади. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Нурі аль-Малікі, який має зв’язки з Іраном, у вихідні був обраний правлячою коаліцією шиїтських партій кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Президент США написав у Truth Social, що Малікі був би "дуже поганим вибором", додавши: "Минулого разу, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і повний хаос".

Малікі, чий термін перебування на посаді у 2006–2014 роках був позначений міжконфесійним насильством, пішов у відставку після того, як угруповання "Ісламська держава" (ІД) захопило значні території країни.

Трамп пригрозив припинити допомогу Іраку в разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єра28.01.26, 01:49 • 3172 перегляди

У дописі в соцмережі X Малікі відкинув втручання США у внутрішні справи Іраку та заявив, що вважає ці коментарі "порушенням" суверенітету країни та її демократичного устрою.

Після підтримки в суботу з боку Шиїтської координаційної рамки Малікі зазвичай мав би бути офіційно висунутий президентом, який виконує переважно церемоніальну роль.

Парламент Іраку мав обрати президента у вівторок, однак голосування відклали через відсутність згоди щодо кандидатури.

Впливові шиїтські угруповання в Багдаді мають різні зв’язки з сусідньою Ісламською Республікою Іран, якою керує шиїтський духовний лідер.

Вашингтон висловлює занепокоєння посиленням впливу пов’язаних з Іраном груп у регіоні, зокрема в Іраку.

Трамп заявив, що країна матиме "нульові" шанси на успіх без підтримки США, пообіцявши "більше не допомагати" Іраку, якщо Малікі буде обраний.

До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп28.01.26, 14:45 • 994 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з чинним прем’єр-міністром Мухаммедом Шією ас-Судані в неділю висловив занепокоєння зв’язками Малікі з Іраном, наголосивши, що "уряд, контрольований Іраном, не здатен успішно ставити на перше місце інтереси самого Іраку".

Трамп неодноразово порушував дипломатичні традиції, втручаючись у вибори в інших країнах і підтримуючи правих кандидатів у Польщі, Румунії та Гондурасі, де підтриманий США переможець був інавгурований у вівторок.

Доповнення

Малікі був суперечливою фігурою протягом двох своїх каденцій на посаді прем’єр-міністра.

Він став другим прем’єр-міністром Іраку після очолюваного США вторгнення у 2003 році, яке призвело до повалення та подальшої страти Саддама Хусейна, що протягом трьох десятиліть здійснював жорстокі репресії проти шиїтів і курдів.

Його сектантський підхід та відчуження сунітів і курдів багато хто вважає причиною кризи, пов’язаної з ІД.

У 2014 році іракські сили безпеки під його командуванням зазнали краху, коли сотні бойовиків ІД захопили значну частину північно-східного Іраку, зокрема місто Мосул.

Через три місяці Малікі був замінений на посаді прем’єр-міністра після втрати підтримки ключових воєнізованих і політичних лідерів як у власній шиїтській спільноті, так і з боку багатьох зовнішніх сил, зокрема Ірану.

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26.01.26, 03:58 • 23734 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Марко Рубіо
Ірак
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Румунія
Іран
Польща