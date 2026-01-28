$42.960.17
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Бывший премьер Ирака раскритиковал Трампа за угрозы прекратить помощь в случае его избрания

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики раскритиковал угрозы Дональда Трампа прекратить поддержку Ирака в случае его возвращения к власти. Трамп заявил, что Малики был бы «очень плохим выбором», добавив, что страна погрузилась в хаос, когда он был у власти.

Бывший премьер Ирака раскритиковал Трампа за угрозы прекратить помощь в случае его избрания

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Ирака в случае его возвращения к власти. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Нури аль-Малики, имеющий связи с Ираном, в выходные был избран правящей коалицией шиитских партий кандидатом на пост премьер-министра.

Президент США написал в Truth Social, что Малики был бы "очень плохим выбором", добавив: "В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос".

Малики, чей срок пребывания в должности в 2006–2014 годах был отмечен межконфессиональным насилием, ушел в отставку после того, как группировка "Исламское государство" (ИГ) захватила значительные территории страны.

Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьера28.01.26, 01:49 • 3174 просмотра

В сообщении в соцсети X Малики отверг вмешательство США во внутренние дела Ирака и заявил, что считает эти комментарии "нарушением" суверенитета страны и ее демократического устройства.

После поддержки в субботу со стороны Шиитской координационной рамки Малики обычно должен был быть официально выдвинут президентом, который выполняет преимущественно церемониальную роль.

Парламент Ирака должен был избрать президента во вторник, однако голосование отложили из-за отсутствия согласия по кандидатуре.

Влиятельные шиитские группировки в Багдаде имеют различные связи с соседней Исламской Республикой Иран, которой руководит шиитский духовный лидер.

Вашингтон выражает обеспокоенность усилением влияния связанных с Ираном групп в регионе, в частности в Ираке.

Трамп заявил, что страна будет иметь "нулевые" шансы на успех без поддержки США, пообещав "больше не помогать" Ираку, если Малики будет избран.

К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп28.01.26, 14:45 • 1106 просмотров

Государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с действующим премьер-министром Мухаммедом Шией ас-Судани в воскресенье выразил обеспокоенность связями Малики с Ираном, подчеркнув, что "правительство, контролируемое Ираном, не способно успешно ставить на первое место интересы самого Ирака".

Трамп неоднократно нарушал дипломатические традиции, вмешиваясь в выборы в других странах и поддерживая правых кандидатов в Польше, Румынии и Гондурасе, где поддержанный США победитель был инаугурирован во вторник.

Дополнение

Малики был противоречивой фигурой на протяжении двух своих каденций на посту премьер-министра.

Он стал вторым премьер-министром Ирака после возглавляемого США вторжения в 2003 году, которое привело к свержению и последующей казни Саддама Хусейна, который на протяжении трех десятилетий осуществлял жестокие репрессии против шиитов и курдов.

Его сектантский подход и отчуждение суннитов и курдов многие считают причиной кризиса, связанного с ИГ.

В 2014 году иракские силы безопасности под его командованием потерпели крах, когда сотни боевиков ИГ захватили значительную часть северо-восточного Ирака, в частности город Мосул.

Через три месяца Малики был заменен на посту премьер-министра после потери поддержки ключевых военизированных и политических лидеров как в собственной шиитской общине, так и со стороны многих внешних сил, в частности Ирана.

Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26.01.26, 03:58 • 23737 просмотров

Ольга Розгон

