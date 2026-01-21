Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення
Київ • УНН
Сьогодні вночі розпочнеться подача тепла до 3260 будинків Києва, які двічі залишалися без опалення після обстрілів. Для повного відновлення теплопостачання знадобиться близько двох діб.
Сьогодні вночі розпочнеться подача тепла на ті будинки Києва, які залишалися без опалення двічі – 9-го та 20-го січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня", - повідомив Кличко у своєму Телеграм-каналі.
Таких будинків на цей момент, за його словами, 3260.
"Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби. Водопостачання відновили всім споживачам столиці", - заявив мер.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання.
