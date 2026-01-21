Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення

Сьогодні вночі розпочнеться подача тепла на ті будинки Києва, які залишалися без опалення двічі – 9-го та 20-го січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі — 9-го та 20-го січня", - повідомив Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Таких будинків на цей момент, за його словами, 3260.

Енергетична ситуація на Київщині залишається складною, введено 3,5 черги відключень - КОВА

"Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби. Водопостачання відновили всім споживачам столиці", - заявив мер.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання.

В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника