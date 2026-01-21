$43.180.08
19:21
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення

Київ • УНН

 490 перегляди

Сьогодні вночі розпочнеться подача тепла до 3260 будинків Києва, які двічі залишалися без опалення після обстрілів. Для повного відновлення теплопостачання знадобиться близько двох діб.

Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення

Сьогодні вночі розпочнеться подача тепла на ті будинки Києва, які залишалися без опалення двічі – 9-го та 20-го січня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі —  9-го та 20-го січня", - повідомив Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Таких будинків на цей момент, за його словами, 3260.

Енергетична ситуація на Київщині залишається складною, введено 3,5 черги відключень - КОВА21.01.26, 19:10 • 2572 перегляди

"Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби. Водопостачання відновили всім споживачам столиці", - заявив мер.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання.

В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника21.01.26, 20:56 • 1336 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ