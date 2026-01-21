В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

Радниця керівника Офісу президента України (ОП) Вікторія Страхова повідомила про відсутність опалення в будівлі ОП і заборону використовувати електрообігрівачі. Про це вона написала у Facebook, пише УНН.

Деталі

"У нас холодно, хоч значно тепліше ніж в деяких моїх знайомих, у кого зараз ані опалення ані електропостачання й майже 0 у квартирі. Принаймні холодніше ніж у мене вдома на Оболоні. Хоч опалення вимкнуте й там й там", - йдеться у повідомленні.

Страхова зазначила, що температура у неї в кабінеті приблизно 13 градусів тепла у сонячний день, але це більше ніж в інших кабінетах та на два градуси більше, ніж в коридорах.

"В офісі також повідомлення-прохання не використовувати електрообігрівачі. Тож гріємось хто як може", - додала Страхова, уточнивши, що перебуває на роботі в теплому одязі.

