15:14 • 8514 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 15982 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 13538 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 25009 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 30313 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 19469 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21030 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38752 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58017 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 50004 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Теги
Автори
В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Радниця керівника Офісу президента Вікторія Страхова повідомила про відсутність опалення в будівлі ОП та заборону на використання електрообігрівачів. Температура в кабінетах становить близько 13 градусів тепла.

В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

Радниця керівника Офісу президента України (ОП) Вікторія Страхова повідомила про відсутність опалення в будівлі ОП і заборону використовувати електрообігрівачі. Про це вона написала у Facebook, пише УНН.

Деталі

"У нас холодно, хоч значно тепліше ніж в деяких моїх знайомих, у кого зараз ані опалення ані електропостачання й майже 0 у квартирі. Принаймні холодніше ніж у мене вдома на Оболоні. Хоч опалення вимкнуте й там й там", - йдеться у повідомленні.

Страхова зазначила, що температура у неї в кабінеті приблизно 13 градусів тепла у сонячний день, але це більше ніж в інших кабінетах та на два градуси більше, ніж в коридорах.

"В офісі також повідомлення-прохання не використовувати електрообігрівачі. Тож гріємось хто як може", - додала Страхова, уточнивши, що перебуває на роботі в теплому одязі.

У Києві відновили електропостачання критичної інфраструктури, але ще близько 44 тис. осель без світла - ДТЕК21.01.26, 15:59 • 2322 перегляди

Ольга Розгон

