В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя

15:14 • 8654 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 16218 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 13659 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25185 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30428 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19492 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21045 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38772 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58043 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 50034 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Популярные новости
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 6652 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 10009 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24119 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп14:15 • 4302 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 5592 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 16221 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25185 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24213 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30428 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48788 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 616 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2950 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24213 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27413 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24288 просмотра
В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Советница руководителя Офиса президента Виктория Страхова сообщила об отсутствии отопления в здании ОП и запрете на использование электрообогревателей. Температура в кабинетах составляет около 13 градусов тепла.

В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Виктория Страхова сообщила об отсутствии отопления в здании ОП и запрете использовать электрообогреватели. Об этом она написала в Facebook, пишет УНН.

Подробности

"У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. По крайней мере, холоднее, чем у меня дома на Оболони. Хотя отопление выключено и там, и там", - говорится в сообщении.

Страхова отметила, что температура у нее в кабинете примерно 13 градусов тепла в солнечный день, но это больше, чем в других кабинетах и на два градуса больше, чем в коридорах.

"В офисе также сообщение-просьба не использовать электрообогреватели. Поэтому греемся кто как может", - добавила Страхова, уточнив, что находится на работе в теплой одежде.

В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, но еще около 44 тыс. домов без света - ДТЭК21.01.26, 15:59 • 2342 просмотра

Ольга Розгон

