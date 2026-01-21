В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Виктория Страхова сообщила об отсутствии отопления в здании ОП и запрете использовать электрообогреватели. Об этом она написала в Facebook, пишет УНН.

Подробности

"У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. По крайней мере, холоднее, чем у меня дома на Оболони. Хотя отопление выключено и там, и там", - говорится в сообщении.

Страхова отметила, что температура у нее в кабинете примерно 13 градусов тепла в солнечный день, но это больше, чем в других кабинетах и на два градуса больше, чем в коридорах.

"В офисе также сообщение-просьба не использовать электрообогреватели. Поэтому греемся кто как может", - добавила Страхова, уточнив, что находится на работе в теплой одежде.

