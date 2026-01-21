Кличко назвал сроки подачи тепла в дома столицы, дважды остававшиеся без отопления
Киев • УНН
Сегодня ночью начнется подача тепла в 3260 домов Киева, которые дважды оставались без отопления после обстрелов. Для полного восстановления теплоснабжения понадобится около двух суток.
Сегодня ночью начнется подача тепла в те дома Киева, которые оставались без отопления дважды – 9-го и 20-го января. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды — 9-го и 20-го января", - сообщил Кличко в своем Телеграм-канале.
Таких домов на данный момент, по его словам, 3260.
"Чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы", - заявил мэр.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение.
