Кличко назвал сроки подачи тепла в дома столицы, дважды остававшиеся без отопления

Сегодня ночью начнется подача тепла в те дома Киева, которые оставались без отопления дважды – 9-го и 20-го января. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя на дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды — 9-го и 20-го января", - сообщил Кличко в своем Телеграм-канале.

Таких домов на данный момент, по его словам, 3260.

"Чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы", - заявил мэр.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение.

