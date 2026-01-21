$43.180.08
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Энергетическая ситуация на Киевщине остается сложной, введено 3,5 очереди отключений - КОВА

Киев • УНН

На Киевщине действует 3,5 очереди отключений электроэнергии из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре. Это вынужденные шаги для сохранения стабильности энергосистемы и восстановления.

Энергетическая ситуация на Киевщине остается сложной, введено 3,5 очереди отключений - КОВА

Сейчас в Киевской области действует 3,5 очереди отключений электроэнергии. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН

Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь оставить людей без света и тепла в самый сложный период

– отметил начальник КОВА.

По его словам, в части общин применяются графики аварийных отключений. Ситуация динамична и постоянно меняется. Такие шаги вынуждены для сохранения стабильности энергосистемы и обеспечения возможности энергетикам работать над восстановлением.

"К ремонтно-восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства. Бригады работают круглосуточно, имеют необходимые материалы и технику, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома жителей области", – добавил Николай Калашник.

Также начальник Киевской областной военной администрации выразил соболезнования в связи с гибелью исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта.

Андрей Тимощенков

