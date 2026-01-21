Энергетическая ситуация на Киевщине остается сложной, введено 3,5 очереди отключений - КОВА

Сейчас в Киевской области действует 3,5 очереди отключений электроэнергии. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН

Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь оставить людей без света и тепла в самый сложный период – отметил начальник КОВА.

По его словам, в части общин применяются графики аварийных отключений. Ситуация динамична и постоянно меняется. Такие шаги вынуждены для сохранения стабильности энергосистемы и обеспечения возможности энергетикам работать над восстановлением.

"К ремонтно-восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства. Бригады работают круглосуточно, имеют необходимые материалы и технику, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома жителей области", – добавил Николай Калашник.

Также начальник Киевской областной военной администрации выразил соболезнования в связи с гибелью исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта.

