Бывший и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт трагически погиб - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики выражает соболезнования по поводу гибели Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго". Он посвятил более 25 лет энергетике, пройдя путь от инженера до руководителя системного оператора.
Член правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт трагически погиб, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Министерство энергетики выражает глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта. Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора
"Во время выполнения профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления НЭК Укрэнерго", - также указали в ДТЭК.
Как указали в Минэнерго, Алексей Брехт возглавлял НЭК "Укрэнерго" как врио председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а впоследствии отвечал за эксплуатацию и восстановление сети, и "делал все возможное, чтобы удержать систему".
"Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго"", - отметили в министерстве.
О трагической гибели врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.
"Погиб врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Причина смерти - удар током на подстанции Укрэнерго", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Он указал, что с июня 2022 года Алексей занимал должность члена правления компании "Укрэнерго", а 5 сентября 2025 года был назначен на пост врио председателя правления компании после отставки Зайченко.
