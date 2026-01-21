Бывший и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт трагически погиб - Минэнерго

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 4574 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 13679 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 11919 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 15249 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 34817 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 54870 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47477 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 77572 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40884 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64543 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP21 января, 04:04 • 8852 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 18818 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 18106 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 16796 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5684 просмотра
публикации
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 4574 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5772 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 13679 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 42281 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 77572 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5772 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 18145 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 21219 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 27208 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 27962 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Хранитель

Бывший и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт трагически погиб - Минэнерго

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Министерство энергетики выражает соболезнования по поводу гибели Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго". Он посвятил более 25 лет энергетике, пройдя путь от инженера до руководителя системного оператора.

Бывший и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт трагически погиб - Минэнерго

Член правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт трагически погиб, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Министерство энергетики выражает глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта. Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора

- сообщили в Минэнерго.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления НЭК Укрэнерго", - также указали в ДТЭК.

Как указали в Минэнерго, Алексей Брехт возглавлял НЭК "Укрэнерго" как врио председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а впоследствии отвечал за эксплуатацию и восстановление сети, и "делал все возможное, чтобы удержать систему".

"Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго"", - отметили в министерстве.

О трагической гибели врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.

"Погиб врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Причина смерти - удар током на подстанции Укрэнерго", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он указал, что с июня 2022 года Алексей занимал должность члена правления компании "Укрэнерго", а 5 сентября 2025 года был назначен на пост врио председателя правления компании после отставки Зайченко.

В Киеве умер слесарь на вызове, причины смерти выясняются - мэр21.01.26, 13:26 • 2116 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина