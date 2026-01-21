Бывший и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт трагически погиб - Минэнерго

Член правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт трагически погиб, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Министерство энергетики выражает глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта. Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора - сообщили в Минэнерго.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления НЭК Укрэнерго", - также указали в ДТЭК.

Как указали в Минэнерго, Алексей Брехт возглавлял НЭК "Укрэнерго" как врио председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а впоследствии отвечал за эксплуатацию и восстановление сети, и "делал все возможное, чтобы удержать систему".

"Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго"", - отметили в министерстве.

О трагической гибели врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.

"Погиб врио председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Причина смерти - удар током на подстанции Укрэнерго", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он указал, что с июня 2022 года Алексей занимал должность члена правления компании "Укрэнерго", а 5 сентября 2025 года был назначен на пост врио председателя правления компании после отставки Зайченко.

