Колишній т.в.о. голови Укренерго Олексій Брехт трагічно загинув - Міненерго
Міністерство енергетики висловлює співчуття з приводу загибелі Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго". Він присвятив понад 25 років енергетиці, пройшовши шлях від інженера до очільника системного оператора.
Член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт трагічно загинув, повідомили у Міненерго, пише УНН.
Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі Олексія Брехта. Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора
"Під час виконання професійних обов'язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК Укренерго", - також вказали у ДТЕК.
Як вказали в Міненерго, Олексій Брехт очолював НЕК "Укренерго" як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 років, а згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі, і "робив усе можливе, щоб втримати систему".
"Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго"", - зазначили у міністерстві.
Про трагічну загибель т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта повідомив і народний депутат Олексій Гончаренко.
"Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Він вказав, що з червня 2022 року Олексій обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5 вересня 2025 року був призначений на пост т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.
