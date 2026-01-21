$43.180.08
Ексклюзив
12:43 • 4554 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 13663 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 11907 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 15237 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 34806 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54865 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47473 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 77565 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40884 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64539 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Колишній т.в.о. голови Укренерго Олексій Брехт трагічно загинув - Міненерго

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністерство енергетики висловлює співчуття з приводу загибелі Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго". Він присвятив понад 25 років енергетиці, пройшовши шлях від інженера до очільника системного оператора.

Колишній т.в.о. голови Укренерго Олексій Брехт трагічно загинув - Міненерго

Член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт трагічно загинув, повідомили у Міненерго, пише УНН.

Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі Олексія Брехта. Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора

- повідомили у Міненерго.

"Під час виконання професійних обов'язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК Укренерго", - також вказали у ДТЕК.

Як вказали в Міненерго, Олексій Брехт очолював НЕК "Укренерго" як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 років, а згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі, і "робив усе можливе, щоб втримати систему".

"Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго"", - зазначили у міністерстві.

Про трагічну загибель т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта повідомив і народний депутат Олексій Гончаренко.

"Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Він вказав, що з червня 2022 року Олексій обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5 вересня 2025 року був призначений на пост т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.

У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер21.01.26, 13:26 • 2116 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна