Колишній т.в.о. голови Укренерго Олексій Брехт трагічно загинув - Міненерго

Член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт трагічно загинув, повідомили у Міненерго, пише УНН.

Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі Олексія Брехта. Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора - повідомили у Міненерго.

"Під час виконання професійних обов'язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК Укренерго", - також вказали у ДТЕК.

Як вказали в Міненерго, Олексій Брехт очолював НЕК "Укренерго" як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 років, а згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі, і "робив усе можливе, щоб втримати систему".

"Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго"", - зазначили у міністерстві.

Про трагічну загибель т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта повідомив і народний депутат Олексій Гончаренко.

"Загинув т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Причина смерті - удар струмом на підстанції Укренерго", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Він вказав, що з червня 2022 року Олексій обіймав посаду члена правління компанії "Укренерго", а 5 вересня 2025 року був призначений на пост т.в.о. голови правління компанії після відставки Зайченка.

