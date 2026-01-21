У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про загибель двох слюсарів. Він підтвердив смерть одного 60-річного слюсаря 19 січня, причини з'ясовуються.
У Києві відомо про смерть одного слюсара на виклику в квартирі одного з будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко, коментуючи поширювану інформацію "про смерть двох слюсарів у столиці", пише УНН.
Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці. Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти
Його заява з'явилася після повідомлення нардепа Олексія Кучеренка, що нібито "за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження". "Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2-3 доби без перерви - практично валяться з ніг. (...) У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", - написав Кучеренко у Facebook.