У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер

У Києві відомо про смерть одного слюсара на виклику в квартирі одного з будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко, коментуючи поширювану інформацію "про смерть двох слюсарів у столиці", пише УНН.

Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці. Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти - повідомив Кличко.

Його заява з'явилася після повідомлення нардепа Олексія Кучеренка, що нібито "за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження". "Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2-3 доби без перерви - практично валяться з ніг. (...) У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", - написав Кучеренко у Facebook.