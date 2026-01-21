У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер

$43.180.08
Ексклюзив
10:55 • 4170 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 2606 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 10150 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 29853 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 51053 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45280 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 72813 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40214 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 61652 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27077 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рфVideo21 січня, 01:56 • 4094 перегляди
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 6296 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 15130 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 12924 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 12997 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 4122 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 38812 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 72795 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 61635 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 54610 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Іспанія
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13011 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 19386 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 25409 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 26222 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 33097 перегляди
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про загибель двох слюсарів. Він підтвердив смерть одного 60-річного слюсаря 19 січня, причини з'ясовуються.

У Києві помер слюсар на виклику, причини смерті з'ясовують - мер

У Києві відомо про смерть одного слюсара на виклику в квартирі одного з будинків, повідомив мер столиці Віталій Кличко, коментуючи поширювану інформацію "про смерть двох слюсарів у столиці", пише УНН.

Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці. Як зʼясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику в квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти

- повідомив Кличко.

Його заява з'явилася після повідомлення нардепа Олексія Кучеренка, що нібито "за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження". "Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2-3 доби без перерви - практично валяться з ніг. (...) У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це", - написав Кучеренко у Facebook.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ