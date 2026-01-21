В Киеве умер слесарь на вызове, причины смерти выясняются - мэр
Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о гибели двух слесарей. Он подтвердил смерть одного 60-летнего слесаря 19 января, причины выясняются.
В Киеве известно о смерти одного слесаря на вызове в квартире одного из домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя распространяемую информацию "о смерти двух слесарей в столице", пишет УНН.
Относительно информации, которую распространяют о смерти двух слесарей в столице. Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты
Его заявление появилось после сообщения нардепа Алексея Кучеренко, что якобы "за последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки". "Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва - практически валятся с ног. (...) У многих зафиксированы обморожения и психофизическое истощение. Просто помните об этом", - написал Кучеренко в Facebook.