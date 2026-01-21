В Киеве умер слесарь на вызове, причины смерти выясняются - мэр

В Киеве известно о смерти одного слесаря на вызове в квартире одного из домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя распространяемую информацию "о смерти двух слесарей в столице", пишет УНН.

Относительно информации, которую распространяют о смерти двух слесарей в столице. Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты - сообщил Кличко.

Его заявление появилось после сообщения нардепа Алексея Кучеренко, что якобы "за последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки". "Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва - практически валятся с ног. (...) У многих зафиксированы обморожения и психофизическое истощение. Просто помните об этом", - написал Кучеренко в Facebook.