Эксклюзив
10:55 • 3906 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 2414 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 10048 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 29744 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 50942 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45216 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 72683 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40190 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 61550 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27069 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
В Киеве умер слесарь на вызове, причины смерти выясняются - мэр

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о гибели двух слесарей. Он подтвердил смерть одного 60-летнего слесаря 19 января, причины выясняются.

В Киеве умер слесарь на вызове, причины смерти выясняются - мэр

В Киеве известно о смерти одного слесаря на вызове в квартире одного из домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя распространяемую информацию "о смерти двух слесарей в столице", пишет УНН.

Относительно информации, которую распространяют о смерти двух слесарей в столице. Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты

- сообщил Кличко.

Его заявление появилось после сообщения нардепа Алексея Кучеренко, что якобы "за последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки". "Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва - практически валятся с ног. (...) У многих зафиксированы обморожения и психофизическое истощение. Просто помните об этом", - написал Кучеренко в Facebook.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
