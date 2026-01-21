Енергетична ситуація на Київщині залишається складною, введено 3,5 черги відключень - КОВА

Наразі на Київщині діє 3,5 черги відключень електроенергії. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН

Ворог цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись залишити людей без світла й тепла у найскладніший період – зазначив начальник КОВА.

За його словами, у частині громад застосовуються графіки аварійних відключень. Ситуація є динамічною та постійно змінюється. Такі кроки є вимушеними для збереження стабільності енергосистеми та забезпечення можливості енергетикам працювати над відновленням.

"До ремонтно-відновлювальних робіт залучені всі наявні сили й засоби. Бригади працюють цілодобово, мають необхідні матеріали та техніку, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі жителів області", – додав Микола Калашник.

Також начальник Київської обласної військової адміністрації висловив співчуття у зв’язку із загибеллю виконувача обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта.

